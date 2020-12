Sendedatum: 15.12.2020 19:05 Uhr Gewinnen Sie "Erzähl mir von Weihnachten - Das Kochbuch"

Wie sieht ihr traditionelles Weihnachtsmenü aus? Kartoffelsalat mit Würstchen oder wird groß aufgefahren? Die meisten haben da so ihre Traditionen. Nicht nur beim Essen. Und genau darum geht es in "Erzähl mir von Weihnachten": Was macht Weihnachten eigentlich aus? Es ist ein Kochbuch mit festlichen Rezepten, wahren Geschichten und kleinen Überraschungen.

Schicken Sie einfach das Formular ab und schon nehmen Sie an der Verlosung teil! Einsendeschluss ist Donnerstag, 17. Dezember 2020, 23.59 Uhr. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiter sowie ihre Angehörigen sind bei NDR Gewinnspielen, Verlosungen oder ähnlichen Angeboten nicht teilnahme- oder gewinnberechtigt.

Vorname, Name: * Straße, Hausnummer: * PLZ, Wohnort: * Telefonnummer: E-Mail-Adresse: Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 15.12.2020 | 19:05 Uhr