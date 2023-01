Buchverlosung: Gewinnen Sie "Antillengeschichten" Sendedatum: 03.01.2023 19:00 Uhr Machen Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück den Erzähl-Band "Antillengeschichten" von Hilde Domin.

In "Antillengeschichten" erzählt Hilde Domin von Begegnungen zwischen europäischer und lateinamerikanischer Kultur; denn die Autorin hat viele Jahre in Mittelamerika gelebt. Hilde Domin ist eine der bekanntesten deutschen Dichterinnen des 20. Jahrhunderts. Die 1974 hat sie den Roswitha von Gandersheim-Preis gewonnen. "Antillengeschichten" enthält acht frühe und humorvolle Erzählungen von Domin, in denen sie ihre Erfahrungen aus dem Exil in der Dominikanischen Republik in den 1940er Jahren teilt.

"Antillengeschichten": Mitmachen und gewinnen

NDR 1 Niedersachsen verlost ein Exemplar des Romans "Antillengeschichten" von Hilde Domin. Füllen Sie einfach das angehängte Formular aus und schicken Sie es ab. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird ausgelost. Einsendeschluss ist Mittwoch, 04. Januar, um 15 Uhr. Beachten Sie bitte die Teilnahmebedingungen.

Informationen zu Ihnen Vor- und Nachname: * Straße, Nr.: * PLZ: * Wohnort: * Telefonnummer: * E-Mail-Adresse: Geburtsdatum: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 03.01.2023 | 19:00 Uhr