Ihre Fragen zur Orchidee Phalaenopsis Sendedatum: 19.01.2022 19:05 Uhr Am 19. Januar 2022 steht eine ganz besondere Orchidee im Mittelpunkt unseres Garten-Podcast "Alles Möhre, oder was?!": die Phalaenopsis. Und Sie können jetzt schon Fragen stellen!

Wahrscheinlich kennen die allermeisten Menschen diese Orchideenart und bei ganz vielen steht sie auch auf der Fensterbank. Ursprünglich stammt diese Orchidee aus den tropischen Regenwäldern Südostasiens. Dort wächst sie auf den Zweigen der Bäume in luftiger Höhe, bei uns gedeiht sie in einem speziellen Orchideen-Substrat in Töpfen. Die Phalaenopsis zählt mit zu den weltweit am meisten verkauften Zimmerpflanzen.

Ihre Frage zur Phalaenopsis

Obwohl diese Orchidee ziemlich anspruchslos ist, gibt es ab und an doch Probleme mit ihr: Hängt ihre Phalaenopsis durch? Blüht sie schon lange nicht mehr oder sieht sie krank aus? Dann schreiben Sie uns und stellen Sie uns Ihre Frage zur Phalaenopsis! Bis zum 8. Januar können Sie uns Ihre Fragen schicken und mit etwas Glück wird diese im Podcast "Alles Möhre, oder was?!" beantwortet.

