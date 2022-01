Aussaat: Ihre Ideen zur Anzucht Sendedatum: 02.02.2022 19:05 Uhr Am 2. Februar 2022 steht die Aussaat im Mittelpunkt des Podcasts "Alles Möhre, oder was?!". Wie ziehen Sie Paprika und Co. auf der Fensterbank an?

Es geht wieder los! Es kann mit der Aussaat der ersten Kulturen auf der Fensterbank begonnen werden. Dazu gehören vor allem Chilis und Paprikas. Die dafür benötigten Mini-Gewächshäuser oder Anzuchtgefäße gibt es in allen Gartengeschäften und auch in vielen Supermärkten zu kaufen. Es ist allerdings auch gar nicht schwer, kleine Anzuchtgefäße selbst herzustellen. Und genau darum geht es in der nächsten Folge von "Alles Möhre, oder was?!".

Wie säen Sie Paprika und Co. aus?

Mini-Gewächshäuser oder Anzuchtgefäße aus leeren Milchpackungen, Klopapierrollen oder Eierkartons: der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Uns interessiert, wie Sie Paprika und Co. auf der Fensterbank anziehen? Oder haben Sie eine Frage zur Anzucht? Dann schreiben Sie uns! Bis zum 24. Januar können Sie uns Ihre Tipps oder Fragen schicken und mit etwas Glück werden diese im Podcast "Alles Möhre, oder was?!" gesendet.

Name, Vorname: * Wohnort: Telefonnummer: * E-Mail-Adresse: Ihre Tipps oder Fragen zur Anzucht: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 02.02.2022 | 19:05 Uhr