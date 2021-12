Sendedatum: 02.01.2022 06:00 Uhr "Aber bitte mit Schlager!": Der Schlagertag am 2. Januar

Am 2. Januar 2022 heißt es bei NDR 1 Niedersachsen: "Aber bitte mit Schlager!". Zu hören gibt es von morgens bis abends alle Lieblingsschlager - deutsch und international - von den beliebtesten Schlagerkünstlerinnen und Schlagerkünstlern. Zum Mitsingen, Mittanzen oder einfach nur um in Erinnerungen schwelgen. Schalten Sie ein – von 6 bis 18 Uhr – und starten Sie mit unseren Moderatoren Kaja Laß und Michael Thürnau und mit Isabelle Eulenstein und Sören Oelrichs gut gelaunt in das Jahr 2022.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 02.01.2022 | 06:00 Uhr