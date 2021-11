Tageskarten für den 13. Deutschen Seniorentag gewinnen Stand: 08.11.2021 06:20 Uhr Machen Sie mit und gewinnen Sie Tageskarten für den 13. Deutschen Seniorentag im November in Hannover.

Der 13. Deutsche Seniorentag findet in diesem Jahr vom 24. bis zum 26. November 2021 im Hannover Congress Centrum (HCC) statt. "'Wir. Alle. Zusammen.' Das ist unser Motto für diesen Deutschen Seniorentag in Hannover", so Franz Müntefering, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO), die den Deutschen Seniorentag alle drei Jahre veranstaltet.

Egal, ob lebenslanges Lernen, digitale Medien, Gesundheit oder gemeinschaftliches Wohnen: In 150 Einzelveranstaltungen und an mehr als 100 Messeständen finden die Teilnehmenden jede Menge Informationen und persönlichen Austausch zu allen Fragen des Älterwerdens.

Eröffnet wird der Deutsche Seniorentag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Außerdem werden prominente Gäste aus Politik und Gesellschaft erwartet: Schauspielerin Uschi Glas, der Mediziner Prof. Dietrich Grönemeyer, der Autor und Moderator Manuel Andrack und die Theologin Margot Käßmann.

Jetzt Tageskarten gewinnen

NDR 1 Niedersachsen verlost 5x2 Tageskarten für den 13. Deutschen Seniorentag in Hannover. Füllen Sie bis Mittwoch, 10. November 2021, 23.59 Uhr das Formular vollständig aus und nehmen Sie an der Verlosung teil. Wenn Ihr Name gezogen wird, erhalten Sie von uns eine E-Mail-Benachrichtigung und anschließend vom Veranstalter die zwei Tageskarten.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiter*innen und deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

