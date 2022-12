Sendedatum: 08.12.2022 09:20 Uhr Heinz Rudolf Kunze im Studio: Gewinnen Sie das neue Album

"Dein ist mein ganzes Herz" und "Finden Sie Mabel": Rocksänger Heinz Rudolf Kunze kommt mit seinen größten Hits ins NDR 1 Studio – am Donnerstag, 8. Dezember, zwischen 9 Uhr und 11 Uhr. Live bei NDR 1 Niedersachsen plaudert Heinz Rudolf Kunze über seinen Werdegang, die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" und natürlich sein neuesten Album: "Auf Frischer Tat Ertappt – LIVE Jubiläum" mit 21 Hits aus den 40 Bühnen-Jahren.

Live auf der Benefiz-E-Gitarre

Außerdem spielt der Musiker live im Programm auf der Duesenberg E-Gitarre. Viele Stars haben bereits darauf unterschrieben, nun signiert auch Rockstar Heinz Rudolf Kunze das Unikat. Die Gitarre wird im Rahmen von "Hand in Hand für Norddeutschland" versteigert – der vollständige Erlös geht an Menschen, die in Folge des Ukraine-Krieges in Not geraten sind.

Heinz Rudolf Kunze: Mehr als 40 Jahre auf der Bühne

Seit Beginn seiner Karriere 1980, hat er schon 475 Songs veröffentlicht und unzählige Male auf der Bühne gestanden. Der Sänger, Schriftsteller und Liedermacher hatte seinen größten Erfolg 1985 mit "Dein ist mein ganzes Herz". Dazu gesellten sich viele weitere Hits – von "Alles was sie will" über "Mit Leib und Seele" bis "Aller Herren Länder". Zu seinem 65. Geburtstag hat er das Album "Werdegang" aufgenommen und seine gleichnamige Autobiografie geschrieben. Jetzt mit 66 Jahren präsentiert er ein besonderes Zeitdokument seiner Karriere – "Auf Frischer Tat Ertappt – LIVE Jubiläum".

Gewinnen Sie das neue Livealbum "Auf Frischer Tat Ertappt"

Sie können fünf Mal das handsignierte Livealbum "Auf Frischer Tat Ertappt - LIVE Jubiläum" von Heinz Rudolf Kunze gewinnen. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schicken es ab! Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

