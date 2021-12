Sendedatum: 06.12.2021 13:20 Uhr Fragen Sie den NDR 1 Tierarzt

Jeden ersten Montag im Monat öffnet NDR 1 Niedersachsen die Tierarztpraxis. Im Studio ist dann Tierarzt Dr. Thomas Laube zu Gast. Er beantwortet die Fragen der Hörerinnen und Hörer zu den verschiedensten Themen rund um ihre geliebten Haustiere.

Geschenke zu Weihnachten

Bald ist Weihnachten. Da stellen sich viele Tierbesitzerinnen und -besitzer auch die Frage, was sie ihrem Hund oder ihrer Katze schenken könnten. Im Internet ist das Angebot groß. Unter anderem gibt es dort auch Intelligenzspielzeug. Zum Beispiel einen Plüschwürfel, in dem sich vier Bälle befinden, die der Hund dann herausholen soll. Bringen solche Intelligenzspielzeuge tatsächlich etwas? Was ist von Geschenken zu halten, die darauf abzielen, dass sich Tiere bewegen? Und: Gibt es auch Spielzeug, das für Haustiere gefährlich sein kann? Diese und weitere Fragen beantworten wir diesmal in der NDR 1 Niedersachsen Tierarzt-Praxis.

Rufen Sie an

Haben Sie eine Frage zu Geschenken für Haustiere oder zu anderen Problemen mit ihrem Haustier? Dann rufen Sie an! Unter der Telefonnummer (0 8000) 80 22 22 beantwortet Dr. Thomas Laube von 13.30 Uhr bis 15 Uhr Ihre Fragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 06.12.2021 | 13:20 Uhr