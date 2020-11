Sendedatum: 12.11.2020 07:40 Uhr Fit@Home

Wir verbringen gerade sowieso viel Zeit zu Hause und durch das Home-Office kommen manche Menschen gerade gar nicht mehr vor die Tür. Die Fitness-Studios und Sport-Clubs sind auch geschlossen, also müssen wir dringend selbst aktiv werden. Aber sich alleine zu überwinden, fällt vielen sehr schwer. NDR 1 Niedersachsen Reporter Andi Gervelmeyer hat sich vom Profi ein paar ganz simple Übungen zeigen lassen. Conny Wolf aus Garbsen in der Region Hannover ist seit 30 Jahren Fitness-Trainerin und weiß genau, wie wir mit wenig Aufwand zumindest bisschen was für die Fitness machen können. Und unser Körper wird es uns danken.

Die Morgen-Routine

Drei kleine Übungen, die ganz einfach in den morgendlichen Ablauf integriert werden können. Morgens im Bett erstmal richtig strecken und sich auf den Rücken legen, am besten ohne Kissen. Machen Sie sich ganz lang und dann kümmern Sie sich als erstes ums Dehnen der Füße. Die sind immerhin den restlichen Tag in Schuhen versteckt. Das Zähneputzen machen Sie einfach auf einem Bein. Also ohne extra Zeitaufwand gibt es schon einen kleinen Effekt. Und bevor Sie Ihren Gürtel umschnallen, hilft der Ihnen noch bei ein paar Seiten-Dehnungen. So starten Sie ohne großen extra Aufwand gleich viel frischer und beweglicher in den Tag. Eine genaue Anleitung gibt’s in der Bilder-Galerie.

Drei mal Drei

Auch ohne extra Sport-Geräte oder besonderes Fitness-Equipement können Sie in ihren eigenen vier Wänden etwas für Ihre Gesundheit und Ihre Beweglichkeit machen. Trainerin Conny Wolf erklärt drei Alltags-Übungen mit einfachen Hilfsmitteln, die bestimmt jeder zu Hause hat. Mit drei Klopapier-Rollen machen Sie in der Liegestütz-Position ein kleines aber effektives Ganzkörper-Workout. Zwei Wasserflaschen dienen als Hantel-Ersatz und unterstützen bei der Rücken-Stärkung. Vom Stuhl aufstehen und wieder hinsetzen klingt total simpel und hilft Ihnen trotzdem total bei der Fitness, vor allem auf einem Bein. Alles Details finden Sie in der Bilder-Galerie.

