SCHLAU Niedersachsen: Engagement für Vielfalt

SCHLAU Niedersachsen ist ein Bildungs- und Antidiskriminierungsprojekt zu den Themen geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung.

In Workshops bieten Ehrenamtliche von SCHLAU Niedersachsen in einem Peer-to-Peer-Ansatz Schulklassen, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, mit jungen lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans*, inter* und queeren Menschen ins Gespräch zu kommen. Besonders am Peer-to-Peer-Ansatz ist, dass die Engagierten ähnlich alt sind wie die Workshop-Teilnehmenden und sie für alle Fragen offen sind. Außerdem geben sie, als junge lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queere Menschen Einblicke in ihre eigene Biografie und Lebenswirklichkeit. Ziel ist, Sichtbarkeit zu schaffen und für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt zu sensibilisieren. Außerdem sollen Schülerinnen und Schüler angeregt werden vorhandene Vorurteile und Klischee-Bilder zu überdenken.

Preisgeld: Ausbau einer eigenen Online-Plattform

Das Preisgeld würde SCHLAU in den Ausbau einer eigenen Online-Plattform investieren. Mit der Plattform können vor allem die Workshops, die seit Corona vermehrt ausfallen müssen, auch online angeboten werden.

