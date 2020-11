Gartenprojekt Baulücke: Nachhaltigkeit und Miteinander Sendedatum: 27.11.2020 07:20 Uhr Der Nachbarschaftsgarten Baulücke in Hannover möchte Nachhaltigkeit - auch in der Ernährung - und das Miteinander in der Nachbarschaft fördern.

Das Gartenprojekt Baulücke wurde 2019 in Hannover ins Leben gerufen. Junge Erwachsene haben einen öffentlichen Gemeinschafts- und Lerngarten mitten in der Stadt gestaltet. Der Garten macht eine nachhaltige Lebensmittelproduktion erfahrbar. So möchten die Engagierten Nahrungsmittel und deren Entstehung und Herkunft in die Mitte der Nachbarschaft und somit der Gesellschaft bringen. 30 Nachbarn, die sich vorher kaum kannten, kümmern sich mittlerweile um den Nachbarschaftsgarten mit derzeit 32 Hochbeeten. Jeder darf mithelfen und auch jeder darf ernten. Ziel des Projekts ist es, mit dem Garten als Lehr- und Lernort das Bewusstsein für Lebensmittel und Gemeinschaft zu stärken.

Preisgeld: Insektenhotel und neue Beete

Mit dem Preisgeld soll ein großes, professionell gebautes Insektenhotel entstehen. Außerdem würden einige Beete erneuert werden damit sie beständiger sind, so Judith Hübner vom Projekt Baulücke.

