Göttinger Katzenschutz: Tierschutz mit vielen Facetten Sendedatum: 03.12.2021 07:20 Uhr Der Göttinger Katzenschutz hat sich zur Aufgabe gemacht das Wohl der Straßenkatzen in und um Göttingen zu verbessern.

Der Göttinger Katzenschutz e.V. kümmert sich seit vier Jahren um herrenlose, freilebende und verwilderte Katzen in Göttingen und Umland. Um die streunenden Katzen zu versorgen, hat der Verein mehrere Kontroll- und Futterstellen eingerichtet. Die Katzen werden dort täglich mit artgerechtem Futter versorgt. Bei Bedarf werden Katzen dort per Falle eingefangen, um sie beim Tierarzt vorzustellen. Dort werden alle Straßenkatzen dann auch kastriert, um die Population klein zu halten. Der Verein hat zudem 35 Pflegestellen eingerichtet, um verwilderte Hauskatzen aufzupäppeln und gegebenenfalls wieder an Menschen zu gewöhnen und bestenfalls auch zu vermitteln. Den Engagierten geht es darum, das Leid der Straßenkatzen zu mindern.

Preisgeld: Tieraztbehandlungen

Der Verein zählt derzeit etwa 100 Mitglieder und finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Das Preisgeld würde in Tierarztbehandlungen fließen, denn die bezahlt der Verein bisher aus eigener Kasse.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 03.12.2021 | 07:20 Uhr