Der Löwenzahn soll dazu beitragen, dass das Miteinander in der Braunschweiger Region gestärkt wird. Das Prinzip ist einfach: Man geht in ein teilnehmendes Café, Restaurant oder Geschäft und kauft ein Produkt wie einen Kaffee mehr – dieses wird dann an einen bedürftigen Menschen in der Region gespendet, wenn der danach fragt. Denn Initiator Thomas Spork weiß, dass gerade Menschen, die auf staatliche Leistungen angewiesen sind, sich einen Café-Besuch von etwa 4 Euro nicht leisten können.

Preisgeld:

Das Preisgeld würde Thomas Spork auf die bisher 14 teilnehmenden Cafés aufteilen, damit mehr bedürftige und obdachlose Menschen sich einen Kaffee gönnen können, um am Gemeinschaftsleben teilnehmen zu können.

