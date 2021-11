Ehrenamtspreis 2020 für "SCHLAU Niedersachsen" Stand: 28.11.2020 13:00 Uhr Am Sonnabend sind in Hannover die Ehrenamtspreise unter dem Motto "unbezahlbar und freiwillig" verliehen worden. Vereine, Initiativen und Projekte dürfen sich über insgesamt 36.000 Euro freuen.

Einen der Preisträger haben die Hörerinnen und Hörer von NDR 1 Niedersachsen sowie die Zuschauerinnen und Zuschauer von Hallo Niedersachsen online bestimmt. Von den fünf Initiativen, die in den vergangenen Tagen im Radio und im Fernsehen vorgestellt wurden, setzte sich am Ende mit knapp 32 Prozent der Stimmen "SCHLAU Niedersachsen" durch. Das Bildungs- und Antidiskriminierungsprojekt aus Hannover bietet Workshops für Schulklassen, Jugendliche und junge Erwachsene an, um über geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung aufzuklären.

Weitere Sieger: Kältebus und Therapiehunde

Zu den weiteren Gewinnern des diesjährigen Niedersachsenpreises für Bürgerengagement gehören unter anderem das DRK Therapiehunde-Team aus Wolfsburg, der Malteser Kältebus für Obdachlose aus Hannover sowie das Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge "EXIL". Um den Preis bewarben sich insgesamt etwa 360 Einzelpersonen, Gruppen und Vereine aus ganz Niedersachsen. Anders als in den Vorjahren wurden die Gewinner nicht während einer Feierstunde, sondern über einen Internet-Livestream ausgezeichnet - Grund hierfür war die Corona-Pandemie. Ausgelobt wird der Preis gemeinsam von der Landesregierung, den niedersächsischen Sparkassen sowie der Versicherung VGH.

