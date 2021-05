Diversity Day: So vielfältig ist Niedersachsen - Ihre Geschichten! Stand: 18.05.2021 07:43 Uhr NDR 1 Niedersachsen feiert heute den Diversity Day. Im Programm geben wir denen eine Stimme, die begeistert sind von der Vielfalt in ihrer Umgebung.

Niedersachsen ist bunt und vielfältig - auch in der Arbeitswelt! Der bundesweite Diversity Day, initiiert vom Verein "Charta der Vielfalt", soll den Vielfaltsgedanken in Hinblick auf Geschlecht, Nationalität, sexuelle Orientierung, Behinderung, Religion, ethnische Herkunft usw. in die Arbeitswelt tragen. Der Aktionstag findet mittlerweile zum 9. Mal statt und mehr als 3.000 Unternehmen und Organisationen haben die "Charta der Vielfalt" unterzeichnet - darunter auch der NDR und die Landesrundfunkanstalten der ARD.

Das Programm zum Diversity-Day

Im Programm von NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen erzählen wir am Diversity Day Geschichten über Vielfalt, stellen Projekte zum Thema vor und schauen, wie es um die Diversität an niedersächsischen Schulen und Unternehmen bestellt ist. Außerdem möchten wir Sie zu Wort kommen lassen: Wo erleben Sie echte Vielfalt in Ihrem Leben - bei Alter, Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, Sexualität, Religion, Behinderung oder Körperform? Sind Sie begeistert von dem bunt gemischten Haufen an wundervollen Menschen in Ihrem Sportverein, bei der Arbeit oder in der Nachbarschaft? Dann erzählen Sie uns, wie die Vielfalt Ihr Leben bereichert!

Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 18.05.2021 | 07:40 Uhr