Diversity Day: So vielfältig ist Niedersachsen Stand: 18.05.2021 16:12 Uhr NDR 1 Niedersachsen feiert heute den Diversity Day. Im Programm erzählen wir Geschichten über Vielfalt und stellen Projekte zum Thema vor.

Niedersachsen ist bunt und vielfältig - auch in der Arbeitswelt! Der bundesweite Diversity Day, initiiert vom Verein "Charta der Vielfalt", soll den Vielfaltsgedanken in Hinblick auf Geschlecht, Nationalität, sexuelle Orientierung, Behinderung, Religion, ethnische Herkunft usw. in die Arbeitswelt tragen. Der Aktionstag findet mittlerweile zum 9. Mal statt und mehr als 3.000 Unternehmen und Organisationen haben die "Charta der Vielfalt" unterzeichnet - darunter auch der NDR und die Landesrundfunkanstalten der ARD.

Das Programm zum Diversity-Day

Im Programm von NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen erzählen wir am Diversity Day Geschichten über Vielfalt, stellen Projekte zum Thema vor und schauen, wie es um die Diversität an niedersächsischen Schulen und Unternehmen bestellt ist.

