Das Osterprogramm bei NDR 1 Niedersachsen Sendedatum: 02.04.2021 06:00 Uhr An den Osterfeiertagen wartet ein besonderes Programm auf Sie: Wir berichten von ungewöhnlichen Gotteshäusern, spielen Ihre Musikwünsche und geben Tipps für den Garten.

Verbringen Sie mit NDR 1 Niedersachsen Ihre Osterfeiertage. Sie erwartet ein ebenso besinnliches, wie auch beschwingtes Programm, moderiert von Andreas Kuhnt, Britta von Lucke, Sören Oelrichs, Jens Krause, Roger Lindhorst und Susanne Neuß. Außerdem berichten unsere Reporterinnen und Reporter von ungewöhnlichen Gotteshäusern und Ralf Walter gibt Tipps rund um den Garten.

Karfreitag

Am Karfreitag stellen wir ungewöhnliche Gotteshäuser aus Niedersachsen vor. Wir schauen nach St. Marien in Schillig, in die Zionskirche Worpswede oder auch in die rumänisch-orthodoxe Kirche in Sögel. Von 18 bis 21 Uhr gibt es dann in "Traumhaft spezial" die schönsten Balladen aus 50 Jahren Popmusik.

Ostersonntag

Am Ostersonntag spielen wir den ganzen Tag Ihre Musikwünsche, regen mit dem Himmlischen Hit zum Nachdenken an und laden Sie ein beim Niedersachsen-Duell mitzuspielen. Außerdem berichten wir von der Ostermesse im Vatikan.

Ostermontag

Am Ostermontag spielen wir von 6 bis 10 Uhr Ihre Musikwünsche. Im Anschluß wiederholen wir Teile des Podcasts "Mensch Margot", in dem Theologin Margot Käßmann und Moderator Arne-Torben Voigts über die Auferstehung Jesu sprechen. Ab 12 Uhr geht es mit NDR 1 Niedersachsen in den Garten. Wir stellen unter anderem Duftrosen vor, geben Tipps, wie das Anbauen von Tomaten gelingt, erklären wie Sie sich lange an Taglilien erfreuen und Schmetterlinge in ihren Garten locken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 02.04.2021 | 06:00 Uhr