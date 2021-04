Buchtipps aus der Redaktion

"Nicht wie ihr" von Tonio Schachinger ist ein Buch für Fußball Fans wie ich es bin. Aber es ist auch ein Buch über die Schattenseiten von großem Geld und Starrummel. Ein tragisch-komisches Buch. Hier die Glitzerwelt der Profi-Fußballer, dort das knallharte Geschäft. Tonio Schachinger erzählt in "Nicht wie ihr" mit viel Sprachwitz die fiktive Geschichte von Ivo Trifunovic. Ivo ist 27, österreichischer Nationalspieler, verdient 100.000 Pfund pro Woche in der englischen Premier League. Das reicht so knapp für einen Lebensstil mit Bugatti, Aston Martin, drei weiteren Luxusschlitten und einer Frau mit perfekten Brüsten, sagt er. So lange Ivo Fußball spielt, ist alles okay. Aber das Leben zwischen Tattoo-Studio, Autogrammstunde und Vertragspoker ödet ihn zunehmend an. Fast könnte man Mitleid mit ihm haben…



Seitenzahl: 304 Seiten

Genre: Roman

Verlag: Kremayr & Scheriau

Bestellnummer: 978-3-218-01153-2

Preis: 22,90 Euro

Das Buch ist nicht neu, aber eins meiner Lieblingsbücher. Hauptperson Christopher ist 15 und Autist - fotografisches Gedächtnis, Mathe-Ass, überempfindlich gegen Reize und Körperkontakt, versteht oft das Verhalten anderer Menschen nicht. Er erzählt aus der Ich-Perspektive in seiner besonderen Sprache, wie er versucht zu ermitteln, wer den Nachbarshund Wellington mit einer Mistgabel getötet hat. Und das führt ihn auf eine abenteuerliche Reise in die Großstadt, zu seiner totgeglaubten Mutter, zu Familiengeheimnissen und natürlich zum Täter. Wie der autistische Junge sich allein durch eine für ihn feindliche Welt kämpft und wie er sie durch seine Brille sieht – spannend, faszinierend, anrührend. Wenn Sie es noch nicht kennen - unbedingt lesen!



Seitenzahl: 288 Seiten

Genre: Roman

Verlag: Karl Blessing Verlag

Bestellnummer: 978-3-570-40321-1

Preis: 9 Euro

In dem Buch geht es um Ellen. Sie ist Ende sechzig, lebt allein mit ihrem Hund und bessert sich ihre Rente durch Nebenjobs auf. Sie gibt dem achtjährigen Elvis Nachhilfe. Elvis Mutter hat dazu keine Zeit. Sie ist alleinerziehend. Arbeitet rund um die Uhr. Und so ist Elvis oft auf sich allein gestellt. Die Rentnerin und ihr Hund werden seine besten Freunde. Doch eines Tages fällt Ellen auf, dass Elvis sehr bedrückt wirkt, so als trage er eine große Last. Ellen ahnt etwas Böses. Mehr will ich nicht verraten. Die Geschichte von Ellen und Elvis hat mich sehr berührt. Sie zeigt, wie schnell sich Dinge verselbstständigen können. Aber auch, wie wichtig tiefe Freundschaften zwischen Jung und Alt sind, wie sehr wir voneinander abhängig sind. Und voneinander lernen können.



Seitenzahl: 304 Seiten

Genre: Roman

Verlag: Diogenes Verlag

Bestellnummer: 978-3-257-07130-6

Preis: 22 Euro

Dieses Café mitten im Nirgendwo ist auch der Spielort. Dorthin verirrt sich zufällig der gestresste Werbemanager John. Auf der Speisekarte entdeckt er die Frage: Warum bist Du hier? Und die bringt ihn ganz schön ins Grübeln. Die Café-Inhaber Casey und Mike servieren John neben Speisen und Getränken auch immer wieder Fragen zum Sinn des Lebens. Das Schöne für mich: Diesen kleinen Roman kann ich einfach so "weglesen". Und zusammen mit John darüber nachdenken, ob ich ein erfülltes Leben führe. Außerdem entführt es mich für einen Moment aus der realen Welt, also perfekt zum Abschalten.



Seitenzahl: 144 Seiten

Genre: Roman / Ratgeber

Verlag: dtv Verlag

Bestellnummer: 978-3-423-28984-9

Preis: 15 Euro

Mein Lieblingsbuch ist und bleibt "Der Zauberberg" von Thomas Mann. Geplant als Novelle, als heiteres Gegenstück zum "Tod in Venedig", entstand mit dem "Zauberberg" einer der großen Romane der klassischen Moderne. Ein kurzer Besuch in einem Davoser Sanatorium wird für den Protagonisten Hans Castorp zu einem siebenjährigen Aufenthalt. Die Geschichte zieht den Leser in eine komplett andere Welt, die trotzdem noch hoch aktuell ist. Und dann ist da noch diese Sprache! Mit welcher Hingabe Thomas Mann beschreiben kann, ist einfach toll. Es heißt Thomas Mann soll sich geärgert haben, dass er den Literaturnobelpreis für die Buddenbrooks bekommen hat und nicht für den Zauberberg. Da bin ich ganz bei ihm - also rauf auf den Zauberberg!



Seitenzahl: 1008 Seiten

Genre: Roman

Verlag: S. Fischerverlage

Bestellnummer: 978-3-10-348128-0

Preis: 22 Euro

Es kommt nicht so häufig vor, dass ich ein Buch mit angehaltenem Atem lese. Aber bei diesem Roman war es so. In dem Buch geht es um ein zehnjähriges Mädchen, das mit seiner Familie in einer Reihenhaussiedlung wohnt. Die Fassade ist bieder, aber da ist der gewalttätige Vater, der die Mutter schlägt. Die Geschwister, das Mädchen und sein jüngerer Bruder, sind sich sehr nah. Aber dann geschieht ein Unfall und das Unglück nimmt seinen Lauf. Dieser Roman passt keine gängige Kategorie. Immer wenn man denkt es geht in die eine Richtung schlägt die Autorin einen Haken. Ein absolut spannendes Buch.



Seitenzahl: 240 Seiten

Genre: Roman

Verlag: dtv Verlag

Bestellnummer: 978-3-423-21956-3

Preis: 11,95 Euro

Stefan Aust ist Journalist und ehemaliger Spiegel-Chefredakteur. Drei Jahre hat er für das Buch "Der Baader Meinhof Komplex" recherchiert. Er hat alte Unterlagen aus Stasi-Archiven sowie interne Polizeipapiere durchgearbeitet und auch mit Beteiligten der Schleyer-Entführung persönlich gesprochen. Aust erzählt die Geschichte der RAF-Bewegung und des deutschen Herbstes eindringlich und spannend. Außerdem kannte er auch die RAF-Terroristen Ulike Meinhof. Kennengelernt hatten sie sich in der Schule und später arbeiteten sie zusammen für das Magazin Konkret. Man hat wirklich das Gefühl ganz nah dran zu sein. Ich habe das Buch verschlugen und viel gelernt - und es war nicht mein letztes Buch zu dem Thema.



Seitenzahl: 992 Seiten

Genre: Biografie

Verlag: Hoffmann und Campe Verlag

Bestellnummer: 978-3-455-00033-7

Preis: 32 Euro

In dem Buch erzählt Joachim Meyerhoff von seinem Schlaganfall, den er mit Anfang 50 hatte und der ihn natürlich völlig aus der Bahn geworfen hat. Er beschreibt auf sehr eindringliche Art, wie es ist einen Schlaganfall zu haben, die endlose Zeitspanne vom Schlaganfall bis ins Krankenhaus und die Ängste, die er hatte. Es ist aber auch ein sehr humorvolles Buch. Meyerhoff erzählt von vielen komischen Situationen im Krankenhaus, wie schnell sich die Symptome glücklicherweise gebessert haben und wie dankbar er für die Menschen in seinem Leben ist. Das ist das tolle an diesem Buch, es macht einem klar, wie wichtig es ist jeden Tag dankbar zu sein. Und was es nun mit den Hamstern im Krankenhaus auf sich hat, verrate ich nicht, das müssen Sie selbst rausfinden. Viel Spaß beim Lesen!



Seitenzahl: 320 Seiten

Genre: Roman

Verlag: Kiepenheuer & Witsch Verlag

Bestellnummer: 978-3-462-00024-5

Preis: 24 Euro