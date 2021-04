Sendedatum: 18.04.2021 09:40 Uhr Beat the date: Hannover Marathon im digitalen Format

Auch in diesem Jahr findet der Hannover Marathon aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt statt. Aber: es gibt ein digitales Format. Ab 18. April - dem ursprünglichen Marathon-Tag - werden unter dem Motto #beatthedate 30 Tage lang aktiv gelaufene Kilometer von Laufbegeisterten in ganz Niedersachsen gesammelt. Ziel ist es gemeinsam die Summe von 180.421 Kilometern - die Ziffern des Startdatums - zu knacken. Schorse läuft seit Jahren beim Hannover Marathon mit. Als begeisterter Läufer ist er natürlich auch bei dieser Aktion mit am Start und meldet sich immer wieder live im Programm von NDR 1 Niedersachsen.

Wer mitmacht bekommt eine Hannover Marathon Medaille, eine personalisierte Beat the Date-Startnummer sowie eine Urkunde und wird auf der Streckenbande beim Hannover Marathon im April 2022 als Supporter genannt.

Weitere Informationen Beat the date: Hier geht's zur Anmeldung Am 18. April startet der Hannover Marathon im digitalen Format. Hier können sich Laufbegeisterte für die #beatthedate Aktion anmelden. extern

