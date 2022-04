Stand: 18.04.2022 09:00 Uhr A-ha in Hannover: Gewinnen Sie Tickets!

A-ha feiert den 35. Geburtstag ihres Debütalbums. Dazu begibt sich die legendäre Band auf eine Zeitreise: Das norwegische Pop-Trio führt die zehn Album-Tracks von "Hunting High and Low" in korrekter Reihenfolge live auf. Für ein Zusatzkonzert kommen Morten & Co. nach Hannover - und Sie können Karten gewinnen!

Gewinnfrage beantworten und Tickets gewinnen

NDR 1 Niedersachsen verlost ein Mal zwei Tickets für das Konzert von A-ha am 2. Mai in der ZAG Arena in Hannover. Wenn Sie die Gewinnfrage richtig beantworten, haben Sie die Chance, die Tickets zu gewinnen. Füllen Sie dafür einfach das Formular aus und schicken Sie es ab!

Unter allen Teilnehmenden mit der richtigen Lösung wird ausgelost. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

Einsendeschluss ist Mittwoch, 20. April 2022, um 23:59.

Gewinnfrage In welchem Jahr gelang A-ha der Durchbruch mit dem Song "Take on Me"?: * 1985 1981 1983 Informationen zu Ihnen Vor- und Nachname: * Straße, Nr.: * PLZ: * Wohnort: * Telefonnummer: * E-Mail-Adresse: * Geburtsdatum: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 19.04.2022 | 07:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop