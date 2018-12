Stand: 29.12.2018 08:08 Uhr

Ein "Feuerwerk der Turnkunst"

22 Spielorte, 34 Shows - das "Feuerwerk der Turnkunst" geht Ende des Jahres wieder auf große Deutschland-Tournee. Die Premiere wird kurz vor dem Jahreswechsel in Oldenburg gefeiert. Danach gastieren die Sport-Künstler in Hannover, Bremen, Braunschweig, Göttingen und weiteren Städten. Mit dabei sind diesmal unter anderem die Tänzer der "Dancefloor Destruction Crew", die Schleuderbrett-Artisten Jules & Jérôme sowie Trampolinkünstler Professor Wacko. Das Motto der Tour 2019 lautet: "Connected".

"Show der harmonischen Gegensätze"

Was hat Turnen mit Kampf zu tun? Passt Gymnastik zu Breakdance? Auf diese und weitere Fragen wollen die Macher des "Feuerwerks der Turnkunst" auf ihrer neuen Tour Antworten geben. So sollen turnerische, akrobatische, tänzerische und artistische Einlagen am Ende zu einem harmonischen Gesamtkunstwerk verschmelzen. Ob dieser Spagat gelingt, wird sich zur Premiere im Dezember in der Oldenburger EWE-Arena zeigen.

Die aktuellen Termine im Überblick:

Hier gibt es das "Feuerwerk der Turnkunst" in Niedersachsen zu sehen:



29. Dezember 2018: Oldenburg, EWE-Arena (14 & 19 Uhr)

30. Dezember 2018: Oldenburg, EWE-Arena (14 Uhr)

31. Dezember 2018: Hannover, TUI-Arena (17 Uhr)

5. Januar 2019: Hannover, TUI-Arena (14 & 19 Uhr)

13. Januar 2019: Braunschweig, Volkswagen-Halle (14 & 19 Uhr)

14. Januar 2019: Braunschweig, Volkswagen-Halle (18 Uhr)

22. Januar 2019: Göttingen, Lokhalle (19 Uhr)

23. Januar 2019: Göttingen, Lokhalle (19 Uhr)

24. Januar 2019: Göttingen, Lokhalle (17 Uhr)

Karten für das "Feuerwerk der Turnkunst" gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. NDR 1 Niedersachsen präsentiert die Veranstaltungen in Niedersachsen.

