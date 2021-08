Sendedatum: 15.08.2021 15:20 Uhr Zum Glück: Die neue Serie rund um das Glücklichsein

Forscher sagen, das Glück kommt oft Huckepack mit einem anderen Menschen. Und: Wer beispielsweise sein Geld für Konzerte ausgibt statt für einen Gegenstand, ist glücklicher. Oder: Wer ein Tier streichelt, schüttet das Glückshormon Oxytocin aus. Das Glück kann also auf unterschiedlichen Wegen zu uns kommen. Deswegen ist NDR Redakteurin Regine Stünkel immer sonntags auf der Suche nach allem, was glücklich macht. Sie gibt Ihnen Tipps, wie Sie erfüllt, aktiv und glücklich durch den Tag kommen. In der Serie "Zum Glück" stellt sie Ihnen neue Trendsportarten vor, erzählt Spannendes aus der Wissenschaft und gibt Ernährungstipps. Alles, was motiviert und eben glücklich macht.

Waldbaden oder Freundschaften: Glück steckt in vielem

Wie kann ich meinen inneren Schweinehund vom Sofa locken? Warum tut uns Waldbaden so gut? Was steckt hinter dem Fitness-Trend Hullern? Warum macht es uns glücklich, wenn wir dankbar sind? Wie können wir unser Gehirn fit halten – das sind nur einige von vielen Glücksfragen, denen Regine Stünkel nachgeht.

AUDIO: Hullern: Sport mit dem Hula Hoop Reifen (2 Min) Hullern: Sport mit dem Hula Hoop Reifen (2 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 15.08.2021 | 15:20 Uhr