Zucchero feat. Paul Young - Senza Una Donna

Sendedatum: 23.09.2020 15:20 Uhr

Zucchero ist einer der erfolgreichsten Musikstars Italiens. Mitte der 80er-Jahre ist Zucchero jedoch noch ein mittelmäßig erfolgreicher Musiker. Seine Platten verkaufen sich mehr schlecht als recht. Und auch privat läuft es nicht gut. Zuccheros Ehe mit Angela ist gescheitert, es droht eine schmutzige Scheidung. Er zieht sich in ein altes Haus in der Toskana zurück und schreibt sich seinen Kummer von der Seele. "Ohne eine Frau – wie weit wir uns entfernt haben", schreibt er sinngemäß, "ohne eine Frau – wird es mir morgen auch gut gehen, ohne eine Frau, die mich so hat leiden lassen – ohne eine Frau – es ist besser so."

"Senza Una Donna": Sommerhit des Jahres 1987

Das Lied "Senza Una Donna" wird einer der Sommerhits des Jahres 1987, zunächst aber nur in Italien. Doch rund drei Jahre später trifft Zucchero in einem Londoner Tonstudio den englischen Popstar Paul Young. Zucchero erinnert sich: "Paul sagte zu mir: 'Ich hab im vergangenen Jahr Urlaub in Italien gemacht, und da habe ich Deinen fantastischen Song 'Senza Una Donna' gehört. Ich würde ihn gerne auf meinem neuen Album singen. Hast Du was dagegen?' Und ich antwortete: 'Nein, natürlich nicht, ich fühle mich geehrt. Aber warum singen wir nicht zusammen?' Und dann haben wir 'Senza Una Donna' nur so aus Spaß gemeinsam aufgenommen. Und es funktionierte! Die Plattenfirma brachte unser Duett als Single heraus und ganz ohne Werbung und Musikvideo wurde 'Senza Una Donna' überall ein Nummer-Eins-Hit."

"Senza Una Donna" markiert also auf der einen Seite Zuccheros gescheiterte Ehe, auf der anderen Seite aber auch seinen großen Karriere-Durchbruch.

