Tina Braukmann aus Müden an der Aller ist unter 30.000 Teilnehmenden des Wilden Wunsch-Wochenendes ausgelost worden. Sie gewinnt die Traumreise im Wert von 5.000 Euro.

Tina Braukmann aus Müden an der Aller ist die glückliche Gewinnerin der Traumreise im Wert von 5.000 Euro. Sie wird von Schorse am Montagmorgen zuhause in Müden überrascht und freut sich: "Wir haben bisher keinen Urlaub gebucht, weil wir sparen wollten und die Kinder waren darüber schon ein bisschen enttäuscht. Und jetzt können wir doch noch fahren, das ist richtig super". Gewünscht hatte sie sich das Lied "Leben mit Dir" von Roger Whitaker.

Über die NDR Niedersachsen App, E-Mail, Telefon und online hatten mehr 30.000 Hörerinnen und Hörer an der Verlosung teilgenommen. Von Freitagmorgen bis Sonntagabend hat NDR 1 Niedersachsen beim Wilden Wunsch-Wochenende nonstop fast 700 Wunschhits gespielt. Schon während des Wochenendes wurden unter allen Teilnehmenden zehn Dabbis verlost.

