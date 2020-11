Sendedatum: 30.11.2020 06:40 Uhr Womit kommen Sie gut durch die Krise?

Die Corona-Krise stellt uns alle auf die Probe. Die Pandemie überschattet unser aller Leben und wird es auch über den Winter tun. Jetzt – in der zweiten zähen Welle – heißt es einfach: Kontakte auf das Nötigste beschränken und so die Krise endlich in den Griff bekommen. Aber trotzdem halten wir Niedersachsen durch.

Wie ist Ihr Krisen-Rezept?

Den Keller entrümpeln, mehr Zeit mit der Familie verbringen, Skatrunde per Videokonferenz oder an einem Sportkurs zu Hause teilnehmen: Wie machen Sie das Beste aus dieser Zeit? Haben Sie neue Leidenschaften oder Hobbys entwickelt, die Sie ohne Corona-Zeit nicht verwirklicht hätten? Was sind Ihre Lichtblicke? Erzählen Sie uns davon.

Mitmachen: Schicken Sie uns Ihre Krisen-Rezepte!

Sprechen Sie Ihre Geschichte, Ihre Tipps und Krisen-Rezepte auf unseren Anrufbeantworter unter der Telefonnummer (0511) 884066.

Oder schreiben Sie uns:

