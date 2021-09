"Wo bin ich?"-Tour: Gesuchter Ort ist Wolfsburg Stand: 09.09.2021 13:40 Uhr Am 9. September ist der gesuchte Ort Wolfsburg! Bis zum 24. September stellt Schorse jeden Tag einen neuen Ort in Niedersachsen vor.

Vier Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs und stellt täglich einen anderen Ort vor. Am Donnerstag, 9. September ist der gesuchte Ort Wolfsburg. Die Stadt wurde erst 1938 als Sitz des Volkswagenwerkes gegründet. Heute leben 125.000 Menschen dort. Neben der Autostadt, schönen Parks und dem größten Erlebnisbad Norddeutschlands lockt das Wissenschaftsmuseum Phaeno viele Gäste an. Es lädt Besucherinnen und Besucher an mehr als 350 Stationen zu verschiedensten Experimenten ein.

Die größte italienische Stadt nördlich der Alpen

Seit den frühen 60er-Jahren wanderten viele Gastarbeiter aus Italien ein, um bei VW zu arbeiten. Einer der ersten italienischen Einwanderer war damals Rocco Artale. 1962 kam er als Gastarbeiter nach Deutschland und arbeitete bei VW am Band. Später übernahm er auch Tätigkeiten als Dolmetscher und setzte sich für die Rechte der Gastarbeiter und deren Integration ein. Mittlerweile ist er aus Wolfsburg nicht mehr wegzudenken und Ehrenbürger in seiner Wahlheimatstadt. Noch heute gilt Wolfsburg als größte italienische Stadt nördlich der Alpen.

Nicht nur Autos, auch Fußball können sie

Seit 1997 spielt der VfL Wolfsburg in der Ersten Bundesliga. 2009 wurde die Mannschaft Deutscher Meister und 2015 gewannen sie auch den DFB-Pokal. Der österreichische Torhüter Pavao Paervan wechselte 2018 zum VfL Wolfsburg. Die Frauenfußballabteilung des VfL Wolfsburg spielt ebenfalls in der ersten Bundesliga. Seit 2015 sind die Frauen unangefochtene DFB-Pokalsiegerinnen. Die Volkswagen-Arena ist die Heimspielstätte für die Wölfe und umfasst bis zu 30.000 Fans.

Das iPad geht an... Sabine Kuck aus Lehrte.

