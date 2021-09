"Wo bin ich?"-Tour: Gesuchter Ort ist Wilhelmshaven Stand: 14.09.2021 13:40 Uhr Am 14. September ist der gesuchte Ort Wilhelmshaven! Bis zum 24. September stellt Schorse jeden Tag einen neuen Ort in Niedersachsen vor.

Vier Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs und stellt täglich einen anderen Ort vor. Am Dienstag, 14. September ist der gesuchte Ort Wilhelmshaven - die 80.000 Einwohner Stadt ganz oben im Norden am Jadebusen. Wilhelmshaven ist größter Marinestandort in Deutschland. Viele Touristen besuchen das dortige Marinemuseum. Es erzählt in der Daueraustellung die Marinegeschichte von 1848 bis heute, so Museumsleiter Stefan Huck.

Drehbrücke und Tiefwasserhafen

Der JadeWeserPort ist der einzige Tiefwasserhafen Deutschlands. Andreas Bullwinkel ist Geschäftsführer des Hafens. Riesige Containerschiffe können hier seit 2012 anlegen, be- und entladen. Das Wahrzeichen der Stadt ist die Kaiser-Wilhelm-Brücke. Sie gilt als größte Drehbücke Deutschlands.

Das iPad geht an... Gabriele Gerriet aus Bockhorn.

