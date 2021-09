"Wo bin ich?"-Tour: Gesuchter Ort ist Verden Stand: 22.09.2021 13:40 Uhr Am 22. September ist der gesuchte Ort Verden! Bis zum 24. September stellt Schorse jeden Tag einen neuen Ort in Niedersachsen vor.

Vier Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs und stellt täglich einen anderen Ort vor. Am Mittwoch, 22. September, ist der gesuchte Ort die Reiter- und Pferdestadt Verden. Wahrzeichen der Stadt an der Aller ist der Dom St. Maria und Cäcilia, wie Stadtführer Hanns-Conrad Armbrecht erzählt. Die St. Johanniskirche ist sogar noch älter als der Dom. Beide Kirchen prägen das Stadtbild von weitem, da sie die Häuser der Altstadt überragen.

International bekannte Pferdestadt

Ulrike Kubelke von pVerd-event organisiert in Verden viele internationale Reitturniere. Zumeist ein sehr großes Reitturnier im Jahr und etliche kleinere. Verden gilt als Wiege der hannoverschen Pferdezucht und wurde vor allem durch die Pferdeauktionen über die deutschen Grenzen hinaus bekannt.

Das iPad geht an... Heyo Ludwigs aus Großefehn in Ostfriesland.

