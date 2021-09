"Wo bin ich?"-Tour: Gesuchter Ort ist Hankensbüttel Stand: 20.09.2021 13:40 Uhr Am 20. September ist der gesuchte Ort Hankensbüttel! Bis zum 24. September stellt Schorse jeden Tag einen neuen Ort in Niedersachsen vor.

Vier Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs und stellt täglich einen anderen Ort vor. Am Montag, 20. September, ist der gesuchte Ort Hankensbüttel am Rande der Südheide im Landkreis Gifhorn. Das Otterzentrum in Hankensbüttel ist über die Ortsgrenzen hinweg bekannt. Als Naturerlebniszentrum bietet es für große und kleine Besucher*innen viel zu entdecken und lernen. Der Otter steht zwar im Mittelpunkt des Zentrums, aber es gibt auch viele weitere Tiere aus der Familie der Marder zu beobachten: Dachse, Hermeline, Steinmarder, Iltisse, Nerze, Minke und Baummarder.

700 Jahre Klostergeschichte

Das Kloster Isenhagen wurde im Jahr 1243 durch Zisterzienser-Mönche gegründet, wurde später von Nonnen weitergeführt und 1540 zu einem evangelischen Damenstift umgewandelt. Seither leben alleinstehende evangelische Frauen, auch verwitwete und geschiedene, in dem Heidekloster in einer Lebensgemeinschaft. Äbtissin des Klosters ist Susanne Jäger. Sie leitet das Kloster und die Konventualinnen.

Das iPad geht an... Aileen Neuber aus Harsum.

