"Wo bin ich?"-Tour: Gesuchter Ort ist Goslar Stand: 13.09.2021 13:40 Uhr Am 13. September ist der gesuchte Ort Goslar! Bis zum 24. September stellt Schorse jeden Tag einen neuen Ort in Niedersachsen vor.

Vier Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs und stellt täglich einen anderen Ort vor. Am Montag, 13. September ist der gesuchte Ort Goslar. Die Altstadt und das Erzbergwerk Rammelsberg, mit ihrer über 1.000-jährigen Geschichte, gehören seit 1992 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Im 600 Meter hohen Rammelsberg wurde bereits vor 3.000 Jahren Bergbau betrieben. Erst 1988 wurde es stillgelegt und zu einem Besucherbergwerk mit großem Museum umgebaut. Dr. Johannes Großewinkelmann ist stellvertretender Museumsleiter und führt Schorse durch die Bergbau-Geschichte.

Kaiserpfalz: Imposanter Palast für Herrscher

Die Kaiserpfalz in Goslar thront auf einem Hügel über der Stadt. Jan Habermann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und erklärt, was es mit dem romanischen Bau und dem Namen auf sich hat. Der Begriff Pfalz leitet sich von dem lateinischen Wort "Palatium" ab, was Palast bedeutet. Im Mittelalter reisten Herrscher von Pfalz zu Pfalz, um ihre Regierung auszuüben. Die Kaiserpfalz in Goslar ließ Heinrich III. im 11. Jahrhundert erbauen.

