"Wo bin ich?"-Tour: Gesuchter Ort ist Duderstadt Stand: 07.09.2021 13:40 Uhr Am 7. September ist der gesuchte Ort Duderstadt! Bis zum 24. September stellt Schorse jeden Tag einen neuen Ort in Niedersachsen vor.

Vier Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs und stellt täglich einen anderen Ort vor. Am Dienstag, 7. September ist der gesuchte Ort Duderstadt im Eichsfeld. Die mittelalterliche Stadt beeindruckt durch bunte Fachwerkhäuser aus unterschiedlichen Epochen, zwei imposanten Kirchen und dem aus dem 14. Jahrhundert stammenden Rathaus. An der ehemaligen innerdeutschen Grenze informiert das Grenzlandmuseum Eichsfeld über die Geschichte der Teilung Deutschlands von 1945 bis 1990. Mira Keune ist die Geschäftsführerin des Museums, das den Besucherinnen und Besuchern ermöglicht am früheren Grenzübergang Duderstadt-Worbis Geschichte hautnah zu erleben.

Die beste Eichsfelder Stracke

Eine kulinarische Spezialität aus Duderstadt, die weit über die Grenzen der Stadt bekannt ist, ist die Eichsfelder Stracke. Dominik Deppe vom Gasthaus Deppe produziert die regionale Spezialität. Gewürzt wird bei Deppes noch aus der Hand - und das lohnt sich. Denn seine Stracke wurde schon zum zweiten Mal vom Duderstädter Wurstmarkt zur besten Eichsfelder Stracke gekürt.

Das iPad geht an... Michael Rojahn aus Celle.

Weitere Informationen Machen Sie mit! Wo bin ich? Wir in Niedersachsen suchen Schorse Bis zum 24. September stellt Schorse jeden Tag einen anderen Ort in Niedersachsen vor: Raten Sie mit und gewinnen Sie ein iPad! Alle Infos zur Tour finden Sie hier. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 07.09.2021 | 13:40 Uhr