"Wo bin ich?"-Tour: Gesuchter Ort ist Bückeburg Stand: 15.09.2021 13:40 Uhr Am 15. September ist der gesuchte Ort Bückeburg! Bis zum 24. September stellt Schorse jeden Tag einen neuen Ort in Niedersachsen vor.

Vier Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs und stellt täglich einen anderen Ort vor. Am Mittwoch, 15. September ist der gesuchte Ort Bückeburg - die schöne Stadt am Weserbergland mit dem eindrucksvollen Schloss. Schlossverwalter des Bückerburger Schlosses ist Alexander Perl. Er erzählt Schorse, dass das Anwesen auch heute noch der Wohnsitz des Fürstenhauses Schaumburg-Lippe ist. Für Besucherinnen und Besucher ist das Schloss trotzdem geöffnet.

Jahrhunderte alte Reitkunst

Christin Krischke ist Direktorin der Fürstlichen Hofreitschule Bückeburg. Es ist die einzige Hofreitschule ihrer Art in Deutschland. Hier wird historische Reitkunst wiederbelebt. "Wir machen den Leuten erlebbar wie man vor hunderten von Jahren geritten hat und wie wichtig das Pferd für jedem Menschen - nicht nur den Adel - damals war", erzählt Krischke begeistert.

Das iPad geht an... Thorsten Bichel aus Delmenhorst.

