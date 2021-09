"Wo bin ich?"-Tour: Gesuchter Ort ist Braunschweig Stand: 01.09.2021 13:40 Uhr Am 1. September ist der gesuchte Ort Braunschweig! Bis zum 24. September stellt Schorse jeden Tag einen neuen Ort in Niedersachsen vor.

Zwei Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs und stellt täglich einen anderen Ort vor. Am Mittwoch, 1. September ist der gesuchte Ort Braunschweig. 250.000 Menschen wohnen in der Löwenstadt, darunter viele Wissenschaftler*innen und Forscher*innen. Denn unter anderem hat die Physikalisch-Technische Bundesanstalt hier ihren Sitz. Jens Simon ist Pressesprecher der Anstalt und zeigt Schorse die Atomuhr, welche die exakte Uhrzeit an große Teile der Welt übermittelt. Das Herzstück der Stadt ist der Dom, wie Dompredigerin Cornelia Götz berichtet. Er ist die Grablege von König Heinrich dem Löwen, der 1195 in Braunschweig gestorben ist. Zur Karnevalszeit strömen tausende Narren in die Stadt zum Schoduvel, dem größten Karnevalsumzug in Niedersachsen. Und zur Bregenwurst isst man hier nicht Grün- sondern Braunkohl.

Das iPad geht an... Nadja Gibbs aus Winsen an der Aller.

Weitere Informationen Machen Sie mit! Wo bin ich? Wir in Niedersachsen suchen Schorse Vom 30. August bis zum 24. September stellt Schorse jeden Tag einen anderen Ort in Niedersachsen vor: Raten Sie mit und gewinnen Sie ein iPad! Alle Infos zur Tour finden Sie hier. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 01.09.2021 | 13:40 Uhr