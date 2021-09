"Wo bin ich?"-Tour: Gesuchter Ort ist Bispingen Stand: 06.09.2021 13:40 Uhr Am 6. September ist der gesuchte Ort Bispingen! Bis zum 24. September stellt Schorse jeden Tag einen neuen Ort in Niedersachsen vor.

Zwei Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs und stellt täglich einen anderen Ort vor. Am Montag, 6. September ist der gesuchte Ort die Bispingen mitten in der Lüneburger Heide. Die großen Wald-, Wiesen- und Heideflächen locken ganzjährig zahlreiche Touristen an, besonders zur Heideblüte im Spätsommer. Erkunden kann man die schön Landschaft zu Fuß, mit dem Fahrrad oder wie Schorse mit einer Kutschfahrt mit Kutscher Jürgen Hillmer und Gästeführerin Christa Dittmer.

Freizeitspaß garantiert

Laura Blin betreibt mit ihrer Familie das Berg & Tal Abenteuerresort zu dem auch der Snow Dome in Bispingen. Egal zu welcher Jahreszeit, liegt hier Schnee. Auf einer 300 Meter langen und 60 Meter breiten Piste können sich Wintersport-Fans mit Ski, Snowboard oder Schlitten austoben.

