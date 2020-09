Stand: 01.09.2020 07:08 Uhr

Wir in Niedersachsen: Schorse besucht die PTB

Schorse – der Niedersachsen Entdecker von NDR 1 Niedersachsen – ist mit seiner "Schorsetta", einem VW-T1-Bulli aus dem Jahr 1964, im Land unterwegs. Auf seiner Tour "Wir in Niedersachsen" stellt er erfolgreiche Menschen und Firmen vor. Am Dienstag macht er Station in Braunschweig und besucht die Physikalisch-Technische Bundesanstalt.

PTB: Wer hat an der Uhr gedreht?

Noch bis zum 4. September berichtet Schorse jeden Tag von einem anderen Ort. In der dritten Tour-Woche macht er am Dienstag Halt in Braunschweig und besucht die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), von der die Zeit kommt. Bei der PTB stehen die besten Atomuhren der Welt, worauf die knapp 1.900 Mitarbeiter mächtig stolz sind. Und auch das "neue" Kilogramm aus Silizium ist in der PTB zu Hause.



Weltweit sorgt das PTB dafür, dass Messungen präziser werden und unterstützt so die deutsche Wirtschaft und ihre Forschung. Mittlerweile ist die PTB 133 Jahre alt. Sogar Albert Einstein war in den 1920er-Jahren im Kuratorium, das als Steuerungselement diente, einer der Kuratoren.

Schorse: Tour durch Niedersachsen

"Was es nicht alles gibt in Niedersachsen", so Schorse. "Wir haben im Land nicht nur eine abwechslungsreiche Landschaft, wie das Meer und den Harz – wir haben im Land auch unfassbar vielseitige Unternehmen, die teilweise sogar Weltmarktführer in ihrem Bereich sind. So etwas weiß man normalerweise einfach nicht. Wirklich interessant. Und auch die Menschen, die bei uns in Niedersachsen wohnen, brauchen wir nicht zu verstecken. Die sind nicht nur total bekannt, sondern auch noch unfassbar herzlich! Ich freue mich auf die dritte Tour-Woche!"



Täglich um 5.20 Uhr, 7.10 Uhr, 9.20 Uhr, 11.40 Uhr und 13.50 Uhr meldet er sich im Programm von NDR 1 Niedersachsen.

Die Stationen der dritten Tour-Woche in der Übersicht

Montag, 31. August: Stöbich Brandschutz Goslar

Stöbich Brandschutz Goslar Dienstag, 1. September: Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig Mittwoch, 2. September: Caren Miosga, Tagesthemen-Moderatorin

Caren Miosga, Tagesthemen-Moderatorin Donnerstag, 3. September: Landgestüt Celle

Landgestüt Celle Freitag, 4. September: MousseT, Musikproduzent

