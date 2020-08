Stand: 18.08.2020 07:10 Uhr

Wir in Niedersachsen: Schorse besucht die Emsflower GmbH

Schorse – der Niedersachsen Entdecker von NDR 1 Niedersachsen – ist mit seiner "Schorsetta", einem VW-T1-Bulli aus dem Jahr 1964, im Land unterwegs. Auf seiner Tour "Wir in Niedersachsen" stellt er erfolgreiche Menschen und Firmen vor und berichtet täglich von einem anderen Ort. Bis zum 4. September besucht er herausragende Firmen, besondere Institute oder niedersächsische Persönlichkeiten.

Emsflower GmbH: Die zweite Tour-Station

Die zweite Station ist das Unternehmen Emsflower GmbH in Emsbüren. In Europas größter Gärtnerei werden auf einer Fläche so groß wie 100 Fußballfelder 500 Millionen Blumen pro Jahr produziert. Das Unternehmen wurde 1954 von Jan Kuipers in den Niederlanden gegründet und von seinem Sohn Bennie Kuipers übernommen. Die Flächen unter Glas betragen insgesamt 87 Hektar und es sind 400 Personen beschäftigt. Am Standort Emsbüren im Emsland wird stark in die Automatisierung und die Erweiterung von Gewächshäusern investiert.

Schorse: Tour durch ganz Niedersachsen

15 Orte im ganzen Land verteilt stehen auf dem Tourplan. "Wir haben nicht nur VW, Conti und die Meyer-Werft in Niedersachsen. Es gibt so viele tolle Firmen und phantastische Menschen, die diese Firmen und Institute zum Pulsieren bringen. Einige davon wollen wir besuchen und vorstellen", freut sich Schorse.

Täglich um 5.20 Uhr, 7.10 Uhr, 9.20 Uhr, 11.40 Uhr und 13.50 Uhr meldet er sich im Programm von NDR 1 Niedersachsen.

Die Stationen der ersten Tour-Woche in der Übersicht

17. August: Wietmarschen Ambulanz und Sonderfahrzeug GmbH

18. August: Emsbüren Emsflower GmbH

19. August: Bodenfelde proFagus GmbH

20. August: Goslar Electrocycling GmbH

21. August: Cloppenburg Derby Cycle Holding GmbH

Wir in Niedersachsen: Stationen auch im NDR Fernsehen

Die Stationen der ersten Tour-Woche sind auch im NDR Fernsehen bei Hallo Niedersachsen zu sehen – immer ab 19.30 Uhr. Alle Informationen, Bilder und Videos der kompletten Tour sehen Sie hier auf dieser Seite.

