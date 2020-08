Stand: 31.08.2020 07:08 Uhr

Wir in Niedersachsen: Schorse besucht Stöbich Brandschutz

Schorse – der Niedersachsen Entdecker von NDR 1 Niedersachsen – ist mit seiner "Schorsetta", einem VW-T1-Bulli aus dem Jahr 1964, im Land unterwegs. Auf seiner Tour "Wir in Niedersachsen" stellt er erfolgreiche Menschen und Firmen vor. Die dritte Tour-Woche beginnt in Goslar. Hier hat die Firma Stöbich Brandschutz ihren Sitz.

Schorse: Start der dritten Tour-Woche

Noch bis zum 4. September berichtet Schorse jeden Tag von einem anderen Ort. Die dritte Tour-Woche beginnt er in Goslar. Hier besucht Schorse die Firma Stöbich Brandschutz. Das Unternehmen ist seit 40 Jahren Weltmarktführer im vorbeugenden baulichen Brandschutz. Die Firma produziert auch Standardkonstruktionen und Sonderlösungen für herausragende Architektur- und Industrieprojekte. Produziert wird ausschließlich am Standort Deutschland. Der Exportanteil beträgt circa 45 Prozent. Mit 11 eigenen Vertriebsgesellschaften und ausgewählten Partnern ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern rund um den Globus vertreten.

Seit 1980 setzt das Goslarer Familienunternehmen Akzente im Bereich der Abschottungssysteme gegen Feuer und Rauch. In der Halle der Firma steht Europas größte Nähmaschine, mit der Brandschutzvorhänge genäht werden.

Schorse: Tour durch Niedersachsen

"Was es nicht alles gibt in Niedersachsen", so Schorse. "Wir haben im Land nicht nur eine abwechslungsreiche Landschaft, wie das Meer und den Harz – wir haben im Land auch unfassbar vielseitige Unternehmen, die teilweise sogar Weltmarktführer in ihrem Bereich sind. Sowas weiß man normalerweise einfach nicht. Wirklich interessant. Und auch die Menschen, die bei uns in Niedersachsen wohnen, brauchen wir nicht verstecken. Die sind nicht nur total bekannt, sondern auch noch unfassbar herzlich! Ich freue mich auf die dritte Tour-Woche!"



Täglich um 5.20 Uhr, 7.10 Uhr, 9.20 Uhr, 11.40 Uhr und 13.50 Uhr meldet er sich im Programm von NDR 1 Niedersachsen.

Die Stationen der dritten Tour-Woche in der Übersicht

Montag, 31. August: Stöbich Brandschutz Goslar

Stöbich Brandschutz Goslar Dienstag, 1. September: Landgestüt Celle

Landgestüt Celle Mittwoch, 2. September: Caren Miosga, Tagesthemen-Moderatorin

Caren Miosga, Tagesthemen-Moderatorin Donnerstag, 3. September: Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig Freitag, 4. September: MousseT, Musikproduzent

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 31.08.2020 | 07:10 Uhr