Wir in Niedersachsen: Schorse besucht Duesenberg-Gitarren

Schorse – der Niedersachsen Entdecker von NDR 1 Niedersachsen – ist mit seiner "Schorsetta", einem VW-T1-Bulli aus dem Jahr 1964, im Land unterwegs. Auf seiner Tour "Wir in Niedersachsen" stellt er erfolgreiche Menschen und herausragende Unternehmen vor. Am Freitag macht Schorse Halt in Hannover. Hier besucht er die Gitarrenschmiede Duesenberg.

Duesenberg: Gitarren in Retro-Ästhetik

Video 01:03 Schorse spielt eine Duesenberg Für die zehnte Station macht Schorse bei Duesenberg in Hannover Halt. Bei den berühmten Gitarrenbauern darf Schorse mit einem Gitarren-Solo zeigen, wie gut er das Instrument beherrscht. Video (01:03 min)

Bob Dylan, John Mayer, Johnny Depp, Ron Wood oder Chris Cornell. Zuccherro, Herbert Grönemeyer oder Status Quo. Sie alle lieben die Duesenberg-Gitarren, die in einem ganz besonderen Retro-Design und Klang daherkommen. In der internationalen Gitarrenszene sind die Duesenberg-Gitarren fast schon ein Muss. 1995 entstand die erste Starplayer in reiner Handarbeit. Heute beschäftigt die Firma über 30 Mitarbeiter und wächst ständig weiter. Schorse, selbst Musiker, trifft sich in der Gitarrenschmiede in Hannover mit Duesenberg-Geschäftsführer Ingo Renner.

"Es gibt in Niedersachsen viele Unternehmen und wundervolle Menschen, die das Land zum Pulsieren bringen. Viele Unternehmen in Niedersachsen sind Weltmarkt-Führer. Ich bin gespannt auf die nächsten Stationen in der zweiten und dritten Woche", so Schorse.

