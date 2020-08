Stand: 21.08.2020 14:22 Uhr

Wir in Niedersachsen: Das war die erste Tour-Woche

Schorse – der Niedersachsen Entdecker von NDR 1 Niedersachsen – ist mit seiner "Schorsetta", einem VW-T1-Bulli aus dem Jahr 1964, im Land unterwegs. Auf seiner Tour "Wir in Niedersachsen" stellt er erfolgreiche Menschen und Firmen vor.

Schorse: Tour durch ganz Niedersachsen

Jeden Tag berichtet Schorse von einem anderen Ort. In der ersten Tour-Woche hat er bei "WAS" in Wietmarschen, bei Emsflower in Emsbüren, proFagus in Bodenfelde, bei Electrocycling in Goslar und bei Derby Cycle in Cloppenburg Halt gemacht.

"Das war eine wunderbare Auftakt-Woche! Es gibt in Niedersachsen viele Unternehmen und phantastische Menschen, die das Land zum Pulsieren bringen. Viele Unternehmen in Niedersachsen sind Weltmarkt-Führer. Spannend ist das", so Schorse. "Ich freu mich auf die nächsten zwei Wochen. Montag geht es weiter!" Bis zum 4. September ist Schorse in Niedersachsen unterwegs.

Täglich um 5.20 Uhr, 7.10 Uhr, 9.20 Uhr, 11.40 Uhr und 13.50 Uhr meldet er sich im Programm von NDR 1 Niedersachsen.

Die Stationen der zweiten Tour-Woche in der Übersicht

24. August: MAPA in Zeven

25. August: DLR / BFU in Braunschweig

26. August: Hatecke in Drochtersen

27. August: Klause Meine, Wedemark

28. August: Düsenberg Gitarren in Hannover

