Golden Latte

Zutaten

1 EL Kurkumapulver

3 Scheiben Ingwer – gerieben

1 Priese Muskatnuss

350 ml Frischmilch

2 Stück Schokolade - Mind. 70%

2 Tassen Kaffe



Anleitung

Zuerst gibst du das Kurkumapulver mit 120 ml Wasser in einen Topf und erhitzt das Ganze auf höchster Stufe. Die Flüssigkeit muss etwa 10-15 lang ohne Deckel kochen, bis das Wasser fast vollständig verdampft ist. Am Ende sollte eine dickflüssige Paste entstehen.

Derweil den Ingwer schälen und klein reiben.

Sobald genug Wasser verkocht ist, Ingwer in den Topf geben. Auch etwas Muskatnuss dazureiben. Wenn alles verrührt ist, Milch zu der Gewürzpaste und lass das Ganze bei geringer Hitze warm werden. (Die Milch darf nicht kochen!)

Währenddessen bereite den Kaffee zu. Prinzipiell kannst du die Menge nach Belieben wählen. Falls du eine Padmaschine hast: Ein Kaffeepad für 2 Personen reicht vollkommen aus.

Teile den Kaffee gleichmäßig auf beide Gläser auf und gib jeweils noch ein Stück Schokolade dazu. Wenn die Milch warm genug ist, verteile sie auf die Gläser und rühre einmal kräftig um, damit die geschmolzene Schokolade sich verteilt.