Wildes Wunsch-Wochenende: Nonstop Musikwünsche! Stand: 24.02.2023 10:00 Uhr Mehr als 32.000 Wünsche sind bei uns eingegangen. Welcher wilde Wunschhit wann läuft, sehen Sie hier in der Titelliste!

Kein Wunsch ist uns zu wild: Amigos oder AC-DC, Heino oder Hendrix, Zaz oder Zander – wir spielen Ihre 700 Musikwünsche. Egal ob Pop oder Klassik, Schlager oder Hip Hop, Jazz oder Hard-Rock.

Wildes Wunsch-Wochenende mit Susanne Neuß, Andreas Kuhlage, Michael Thürnau und Kaya Laß

Genießen Sie die Hits, schwelgen Sie mit uns in Erinnerungen und machen Sie Party! Die „verrückten Vier“ präsentieren 58 Stunden nonstop Ihre Hits: Susanne Neuß, Andreas Kuhlage, Michael Thürnau und Kaya Laß. Das wird die wildeste Mischung seit es Radio gibt!

Hier geht's zur Titelliste!

Über 32.000 wilde Wünsche sind bei uns eingegangen. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die mitgemacht haben! Welche wilden Musikwünsche beim Wilden Wunsch-Wochenende mit dabei sind, sehen Sie in der Titelliste - einfach hier downloaden oder direkt online suchen!

Traumreise oder Dabbi gewinnen

Unter allen Teilnehmer*innen verlost NDR 1 Niedersachsen eine Traumreise im Wert von 5.000 Euro: Arktis oder Antigua, Italien oder Indonesien, Portugal oder Peru? Egal wohin, egal womit – Sie können Ihre persönliche Traumreise selbst gestalten. Außerdem verlosen wir zehn Dabbi - das Gute Laune Radio von NDR 1 Niedersachsen. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

58 Stunden Spaß pur vom 24. bis 26. Februar

Mit ein bisschen Glück schafft es Ihr Musikwunsch in unser Programm: Die Musikredaktion stellt aus den wilden Wünschen das Wilde Wunsch-Wochenende zusammen. Es startet am Freitag, 24. Februar, um 10 Uhr und endet erst am Sonntag, 26. Februar, um 20 Uhr.

Mit dem Wildes-Wunsch-Wochenende-Newsletter sind Sie immer top informiert: Wir lassen Sie wissen, wenn die Titelliste fertig ist, der Startschuss fällt oder der Countdown zum Finale läuft! Abonnieren Sie den Wildes-Wunsch-Wochenende-Newsletter und werden Teil des WWW-Clubs!

Wie feiern Sie das Wilde Wunsch-Wochenende?

Susanne Neuß, Andreas Kuhlage, Michael Thürnau und Kaya Laß freuen sich über Ihre Nachrichten! Erzählen Sie uns, wie Sie die 58 Stunden verbringen. Entweder per Telefon unter (0 8000) 300 300 oder Sie schicken Sprachnachrichten und Fotos - das geht ganz einfach mit der NDR Niedersachsen App. Oder Sie schreiben eine Nachricht über das Formular. Wir sind gespannt auf Ihre Bilder und Botschaften – uch in den sozialen Medien!

Kuhlage & Neuß nehmen Sie mit ins Studio

Kurz vor dem Start: Andreas Kuhlage und Susanne Neuß zeigen live bei Facebook, wie es rund um das WWW-Studio aussieht!

