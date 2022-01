Wildes Wunsch-Wochenende: Nonstop Musikwünsche! Stand: 29.01.2022 18:05 Uhr Je wilder, desto besser: NDR 1 Niedersachsen erfüllt dieses Wochenende Ihre wilden Musikwünsche.

Das Moderatoren-Trio Susanne Neuß, Michael Thürnau und Andreas Kuhnt spielen 58 Stunden nonstop Ihre Musikwünsche. Auch Schorse ist wieder dabei und schaut regelmäßig im Studio von NDR 1 Niedersachsen vorbei. Die Mischung ist kultig, bunt und wild - und dem stehen die Moderatoren und ihr Team natürlich in nichts nach!

Halbzeit mit Nassrasur

Am Samstagmorgen gibt es kuriose Meldungen zu Susanne Neuß in der WWW-Entenjagd. Zum Wachhalten kommt Arne-Torben Voigts zu Besuch ins Studio und hat natürlich auch Wachmacher dabei: Gurkenscheiben für müde Augen und eine Ohr-Massage. Als erfahrener Glatzen-Nass-Rasierer rasiert Schorse Andreas den Kopf. Der hat Angst, dass er ihm ein Loch in den Kopf rasiert. Am Ende gibt es keine Verletzten, aber überzeugt ist Andreas noch nicht von der "gefährlichen" Rasiermethode. Zur Halbzeit gibt es eine Bilanz auf Schorses Facebook-Seite. Michael Thürnau plaudert aus dem Nähkästchen. Schauen Sie doch mal rein!

Wilder Wunschhit-Spaß am Freitag

Mit Konfetti und viel guter Laune starten Susanne, Andreas und Michael ins Wilde Wunsch-Wochenende 2022. Neu in diesem Jahr: die WWW-WG. Eine Studenten-WG aus Hildesheim, die letztes Jahr so begeistert war vom Wilden Wunsch-Wochenende, dass sie dieses Jahr Teil davon sein wollten. Schorse hat Marie, Julia, Gina und Lina besucht und zur offiziellen WWW-WG gekürt. Außerdem bringt Schorse Dabbys - Gute Laune Radios von NDR 1 Niedersachsen nach Wunstorf und Winsen an der Aller. Echt oder Ente? Das Kultspiel gibt es am Wilden Wunsch-Wochenende mit verrückten Meldungen zu den Moderatoren. Und dann stürmt ein Streichquintett der Radiophilharmonie das Studio! Die wollten sich die wilde Party nicht entgehen lassen.

Wie feiern Sie das Wilde Wunsch-Wochenende?

Susanne Neuß, Andreas Kuhnt und Michael Thürnau freuen sich über Ihre Nachrichten! Erzählen Sie uns, wie Sie die 58 Stunden verbringen. Entweder per Telefon unter (0 8000) 300 300 oder Sie schicken Sprachnachrichten und Fotos - das geht ganz einfach mit der NDR Niedersachsen App. Oder Sie schreiben eine Nachricht über das Formular. Wir sind gespannt auf Ihre Bilder und Botschaften - auch in den sozialen Medien!

Hier geht's zur Titelliste

37.000 wilde Wünsche sind bei uns eingegangen. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die mitgemacht haben! Welche wilden Musikwünsche beim Wilden Wunsch-Wochenende mit dabei sind, sehen Sie in der Titelliste - einfach hier downloaden oder direkt online suchen!

Traumreise oder "Dabby" gewinnen

Unter allen Teilnehmenden verlost NDR 1 Niedersachsen eine Traumreise im Wert von 5.000 Euro. Camping oder Luxushotel, Mittelmeer-Kreuzfahrt oder Fernreise, Niederlande oder Neuseeland? Sie können Ihre persönliche Traumreise selbst gestalten. Außerdem verlosen wir zehnmal "Dabby" - das Gute Laune Radio von NDR 1 Niedersachsen. Die Radio-Gewinnerinnen und -Gewinner werden am Wilden Wunsch-Wochenende bekannt gegeben. Wer die Traumreise gewinnt, erfahren Sie am Montag, 31. Januar, ab 7 Uhr während der Sendung Hellwach. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

Dabby-Gewinner*innen

Bernd & Margitta Grego aus Winsen an der Aller

Andrea Gerlieb aus Wunstdorf

Susanna Richter aus Salzgitter

Karin Kubitzka aus Peine

WWW-Entenjagd-Gewinner*innen

Birgit Jaworek aus Wilhelmshaven

Gerhild Klay aus Esslingen

58 Stunden Spaß pur

Mit ein bisschen Glück hat es Ihr Musikwunsch in unser Programm geschafft: Die Musikredaktion stellt aus allen wilden Wünschen die etwa 700 Titel für das Wilde Wunsch-Wochenende zusammen. Es startet am Freitag, 28. Januar, um 10 Uhr und endet erst nach 58 Stunden am Sonntag, 30. Januar, um 20 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 28.01.2022 | 10:00 Uhr