Wildes Wunsch-Wochenende: Endspurt! Stand: 31.01.2021 17:00 Uhr Je wilder, desto besser: NDR 1 Niedersachsen erfüllt dieses Wochenende Ihre wilden Musikwünsche.

Der dritte und letzte Tag des Wilden Wunsch-Wochenendes nähert sich dem Ende. Gestartet wurde mit frischen Brötchen, die Schorse holen durfte und Ingwer-Shots, die ziemlich scharf waren. Schorse ist mit seiner Klangküche bei Bingo und bis 20 Uhr spielt das Moderatoren-Trio aus Susanne Neuß, Michael Thürnau und Andreas Kuhnt noch nonstop Ihre Wunschhits. Die Mischung ist kultig, bunt und wild - und dem stehen die Moderatoren und ihr Team natürlich in nichts nach!

Halbzeit mit Sporteinlage

Am Samstag ist die Hälfte des Wilden Wunsch-Wochenendes schon rum und die Moderatoren halten sich Wacker. Ob das mit dem energischen Sportprogramm von Fitness-Trainer Schorse zu tun hat oder doch mit Arne-Torbens Mund-Nasen-Masken-Kaffee? Außerdem haben sich Jean-Jacques Komosinski aus Wolfsburg Heiligendorf und Maria Hollemann aus Hildesheim über den Besuch von Schorse gefreut, der hat ihnen nämlich höchstpersönlich ein nagelneues iPad überreicht. Das wilde Studio ist dieses Jahr quasi eine Talentshow der Moderatoren. Erst Susanne mit der Querflöte und dann Arne-Torben mit der Nasenflöte!

Wilder Wunschhit-Spaß am Freitag

Vor Beginn des Wilden Wunsch-Wochenendes wird das ganze Team negativ auf Corona getestet - dem Wochenende steht also nichts mehr im Weg. Schorse bringt das erste iPad zu Gewinnerin Angelika Fischer in die Wedemark. Die freut sich riesig über das unerwartete Geschenk - natürlich auch live bei NDR 1 Niedersachsen. Zwischendurch dekoriert Susanne das Studio mit Luftschlagen - 200 Luftballons sind scheinbar nicht genug. Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause das neue Teammitglied, Susanne Neuß, noch etwas besser kennenlernen, haben sich Andreas und Michael ein Spiel ausgedacht, denn: Was gibt es Besseres zum Kennenlernen als ein Spiel?! Beim Geräusche-Raten-Spiel muss Susanne also erraten, bei welchem der drei Geräusche es sich um ihren Sport handelt. Hätten sie's erraten? Es war Tennis. Außerdem lernen wir, dass Sie auch Querflöte spielt – und da bekommen alle am Radio sogar eine Kostprobe!

VIDEO: 4 kuriose Worte - eine wilde Geschichte (2 Min)

Hier geht's zur Titelliste

Mehr als 30.000 wilde Wünsche sind bei uns eingegangen. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die mitgemacht haben! Welche wilden Musikwünsche beim Wilden Wunsch-Wochenende mit dabei sind, sehen Sie in der Titelliste - einfach hier downloaden oder direkt online suchen!

Traumreise oder iPad gewinnen

Unter allen Teilnehmern verlost NDR 1 Niedersachsen eine Traumreise im Wert von 5.000 Euro. Arktis oder Antigua, Italien oder Indonesien, Portugal oder Peru? Egal wohin, egal womit – Sie können Ihre persönliche Traumreise selbst gestalten. Außerdem verlosen wir zehn iPads der Kultmarke Apple im Wert von jeweils etwa 350 Euro. Die Gewinner der iPads werden am Wilden Wunsch-Wochenende bekannt gegeben. Der Gewinner der Traumreise wird am Montag, 1. Februar, ab 6 Uhr während der Sendung Hellwach benachrichtigt. Die Preise werden von Lotto Niedersachsen gestiftet. Hier können Sie die Teilnahmebedingungen nachlesen.

Die iPad-Gewinner Angelika Fischer aus der Wedemark

Wolfgang Krischke aus Bückeburg

Volker Pohl aus Uchte

Silvia Trey aus Ostrhauderfehn

Jean-Jacques Komosinski aus Wolfsburg / Heiligendorf

Maria Hollemann aus Hildesheim

Reiner Flehr aus Osnabrück

Christa Wilenbockel aus Walsrode

Marlene Uphues aus Göttingen

Kontaktieren Sie die Moderatoren

Sie können die wilden Wunsch-Wochenende-Moderatoren jederzeit kontaktieren. Entweder per Telefon unter (0 8000) 300 300 oder Sie schicken eine Sprachnachricht - das geht ganz einfach mit der NDR Niedersachsen App. Oder Sie schreiben eine Nachricht über das Formular. Ob nun Grüße oder Durchhalte-Tipps: Susanne Neuß, Andreas Kuhnt und Michael Thürnau freuen sich über Ihre Nachrichten. Wie verbringen Sie die 58 Stunden? Schicken Sie uns auch gerne ein Foto!

