Stand: 21.12.2020 12:56 Uhr Weihnachts-Grüße an Ihre Lieben!

Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit. Und es ist die Zeit ganz besonderen Menschen eine Freude zu machen. NDR 1 Niedersachsen hilft Ihnen dabei: Am 1. Weihnachtstag senden wir Ihre persönlichen Weihnachtsgrüße an Ihre Lieben und Freunde. Die Menschen, die Sie gerade in der Weihnachtszeit besonders vermissen, die Sie vielleicht wegen der Corona-Krise nicht sehen können oder, die einfach im Ausland wohnen. Viele Weihnachtsgrüße sind bei uns eingegangen. Mit etwas Glück sendet NDR 1 Niedersachsen Ihren Gruß am ersten Weihnachtstag im Radio.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 25.12.2020 | 06:00 Uhr