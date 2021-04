Sendedatum: 22.04.2021 05:50 Uhr Vom Suchen und Wiederfinden

Wer kennt das nicht: Gerade möchte man aus der Haustür gehen - und Stopp! Wo ist der Schlüssel oder das Portemonnaie oder das geparkte Auto?! Schon geht die große Suche los. Immer mehr Technikhersteller schaffen da jetzt Abhilfe. Kleine Tracker, die an Gegenstände angebracht werden können, sollen helfen Verlorenes schnell wiederzufinden. Wir möchten wissen: Was suchen Sie ständig? Was haben Sie nach Ewigkeiten wiedergefunden - und vor allem wo? Im Kühlschrank oder im Handschuhfach? Und, wie merken Sie sich, wo etwas liegt? Wir freuen uns über Ihre schönsten Geschichten vom Suchen und Wiederfinden!

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns!

Sprechen Sie auf unseren Anrufbeantworter, die Nummer lautet: (0511) 88 40 66. Sie können uns auch eine Sprachnachricht schicken - das geht ganz einfach mit der NDR Niedersachsen App. Oder füllen Sie einfach das Formular aus und schicken es ab. NDR 1 Niedersachsen freut sich auf Ihre Nachricht.

Vorname, Name: * Wohnort: * Telefonnummer: * E-Mail-Adresse: Ihre schönste Geschichte vom Suchen und Wiederfinden: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 22.04.2021 | 05:50 Uhr