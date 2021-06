Viel Spaß bei der Arbeit: Schorse bringt ein DAB+ Radio! Stand: 07.06.2021 06:40 Uhr Bis zum 18. Juni verschenkt Schorse jeden Tag ein DAB+ Radio für viel Spaß bei der Arbeit. Möchten Sie auch eins? Dann bewerben Sie sich!

Wir wollen, dass Sie Spaß bei der Arbeit haben! Deshalb verschenkt NDR 1 Niedersachsen brandneue DAB+ Radios. Egal, ob Büro, Baustelle oder Backstube - egal, ob Emsland, Weserbergland oder Wendland: Schorse bringt das Radio persönlich bei Ihnen vorbei! Sie haben noch kein Radio an Ihrem Arbeitsplatz oder Ihr Radio ist kaputt gegangen oder Sie wollen Schorse mal live erleben? Dann bewerben Sie sich!

Weitere Informationen 1 Min Insidertipp von Mediaberater Stefan Gottschild Stefan Gottschild ist Mediaberater bei der Walsroder Zeitung. Er hat einen Insidertipp, wie es mit dem Verkaufen klappt. 1 Min

DAB+ Radios: Tour quer durch Niedersachsen

Die große DAB+ Radio-Tour hat Schorse in Ummern bei Gifhorn begonnen. Dort hat er Floristin Susanne Tietje mit dem ersten DAB+ Radio überrascht. Am Mittwoch ist ging es in die Rettungswache des Deutschen Roten Kreuz in Burgdorf. Rettungssanitäter Markus Bugiel hat von Schorse ein neues DAB+ Radio für die Fahrzeughalle bekommen. Auch zu Doris Wehrmann, die in Grupenhagen im Weserbergland den Milchschafhof Lüningsberg und eine Hofkäserei betreibt, ist ein DAB+ Radio gegangen. Und Landwirt Lennart Asche kann in der Kartoffelscheune auf dem Biohof Asche in Soltau wieder beim Sortieren und Abwiegen der Kartoffeln NDR 1 Niedersachsen hören.

Die zweite DAB+ Radio-Woche startet in Osnabrück. Schorse hat Peggy Westermann in ihren Kiez Kiosk ein neues Radio gebracht. Auch Fachpraxislehrer Ralf Bänsch kann nun in der Berufsschule in Neustadt am Rübenberge mit seinen Erasmus-Praktikanten aus Spanien Musik bei der Arbeit hören. Pflasterer Tobias Tippe in Goslar hat sich auch gefreut endlich auf seinen Baustellen NDR 1 Niedersachsen hören zu können. Helga Vollmer und Bärbel Höfs haben sich für den Shop auf dem Campingplatz "Auf dem Simpel" in der Nähe von Soltau ein neues Radio gewünscht. Den Wunsch hat Schorse natürlich erfüllt. Die letzte Station der zweiten Woche ist bei Dachdecker Ulrich Kohlrautz. Ulrich und sein Team freuen sich über Schorses Besuch und das neue DAB+ Baustellenradio. Jetzt ertönt NDR 1 Niedersachsen sogar über den Dächern im Landkreis Osnabrück!

Mitmachen und DAB+ Radio gewinnen!

Mitmachen ist ganz einfach: Erzählen Sie uns, warum gerade Sie ein neues DAB+ Radio am Arbeitsplatz brauchen. Sprechen Sie auf unseren Anrufbeantworter unter (0 8000) 300 300, der Anruf ist kostenfrei. Sie können uns auch eine Sprachnachricht schicken - das geht ganz einfach mit der NDR Niedersachsen App. Oder Sie füllen das Formular aus und schicken es ab. Mit etwas Glück kommt Schorse mit einem Digitalradio vorbei.

Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

Vorname, Name: * Wohnort: * Handynummer: * E-Mail-Adresse: Wo arbeiten Sie?: * Warum brauchen Sie ein Radio?: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 07.06.2021 | 06:40 Uhr