Stand: 01.09.2020 09:16 Uhr

Unterricht in Corona-Zeiten: Ihre Frage an die Experten

Durch Corona ist auch in Schulen alles anders: Abstandsgebot, Hygieneregeln, Maskenpflicht auf den Gängen. Der eingeschränkte Regelbetrieb an Niedersachsens Schulen bringt viele Maßnahmen mit sich und fordert Lehrkräfte wie auch Schüler. Welche Probleme bringt der Corona-Unterricht mit sich? Wie gehen die Lehrkräfte mit den neuen Herausforderungen um? Hat der Corona-Unterricht Nachteile für die Schüler?

Diskutieren Sie mit Experten

In der Sendung am Donnerstag, 3. September, gibt es ab 18 Uhr viele Informationen zum Unterricht in Niedersachsens Schulen in Zeiten von Corona. Sie können mit den Experten diskutieren und eigene Fragen stellen.

Zu Gast sind:



Laura Pooth, GEW- Landeschefin

und Cindy-Patricia Heine vom Landeselternrat

Machen Sie mit

Sie können uns auch eine Sprachnachricht schicken - das geht ganz einfach mit der NDR Niedersachsen App.

Oder Sie schicken uns Ihre Frage an die Experten über das unten angehängte Formular.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 03.09.2020 | 18:00 Uhr