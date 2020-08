Sendedatum: 13.08.2020 05:00 Uhr

Tropische Temperaturen: Wie kommen Sie durch die Nacht?

Die Hitzewelle hat den ganzen Norden fest im Griff. Überall herrschen weiter Temperaturen um 30 Grad. Wer jetzt in den Sommerferien in Niedersachsen frei hat, verbringt den Tag gerne im Schatten oder am Gewässer. In der Nacht gibt es aber für wenige Niedersachsen eine Ausweichmöglichkeit. In den Häusern und Wohnungen steht die Hitze, viele finden wenig oder gar keinen Schlaf mehr. Wie halten Sie es? Wie kommen Sie durch die tropischen Nächte?

Ihre Hitze-Tipps für die Nacht

Legen Sie das Bettlaken feucht in die Gefriertruhe und kühlen sich damit ab? Haben Sie immer eine Schüssel mit kaltem Wasser am Bett stehen? Schlafen Sie auf dem Balkon oder auf der Terrasse? Welche Tipps haben Sie, um gut durch heiße Nächte zu kommen?

Rufen Sie uns an ...

Sprechen Sie Ihren Tipp auf unseren Anrufbeantworter, die Nummer lautet: (0511) 88 40 66. Sie können uns auch eine Sprachnachricht schicken - das geht ganz einfach mit der NDR Niedersachsen App.

... oder schreiben Sie uns eine E-Mail

Einfach das Formular ausfüllen und abschicken. NDR 1 Niedersachsen freut sich auf Ihre Meinung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 13.08.2020 | 05:00 Uhr