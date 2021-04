Sendedatum: 21.04.2021 05:50 Uhr Traumjob: Haben Sie Ihren gefunden?

Für Baerbock und Laschet ist der Traumjob sicherlich das Kanzleramt. Einige Fußballfans wären bestimmt gerne Bundestrainer. Und manche arbeiten täglich in ihrem Traumberuf, ob als Physiotherapeut*in, Lehrer*in, Handwerker*in oder als Oma und Opa. Wir möchten also wissen: Was ist Ihr Traumberuf oder haben Sie ihn schon gefunden? Erzählen Sie es uns - wir freuen uns auf Ihre Nachrichten! Und falls Sie davon träumen Fährmann oder Fährfrau auf der Weser zu sein, haben wir gute Nachrichten: In Polle ist eine Stelle frei geworden!

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns!

Sprechen Sie auf unseren Anrufbeantworter, die Nummer lautet: (0511) 88 40 66. Sie können uns auch eine Sprachnachricht schicken - das geht ganz einfach mit der NDR Niedersachsen App. Oder füllen Sie einfach das Formular aus und schicken es ab. NDR 1 Niedersachsen freut sich auf Ihre Nachricht.

Vorname, Name: * Wohnort: * Telefonnummer: * E-Mail-Adresse: Erzählen Sie uns von Ihrem Traumberuf!: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 21.04.2021 | 05:50 Uhr