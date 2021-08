Stand: 19.08.2021 00:01 Uhr Tickets für Feuerwerk der Turnkunst | on stage gewinnen

Das Team um das Feuerwerk der Turnkunst und hat sich mit der Dancefloor Destruction Crew (DDC) aus Schweinfurt zusammen getan und eine neue Bühnenshow kreiert: ANIMA. Es ist eine moderne Theatershow, die auf intime, kleinere Bühnen zugeschnitten ist. NDR 1 Niedersachsen verlost 2 x 2 Tickets für die Premiere in Oldenburg am 10. September und für die Aufführung in Hannover am 12. September.

Tickets für "ANIMA" gewinnen

Beantworten Sie einfach die Gewinnfrage richtig und schicken Sie das Formular ab. Unter allen Teilnehmenden mit der richtigen Antwort werden die Tickets verlost. Einsendeschluss ist Mittwoch, 1. September 2021. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

Gewinnfrage - Was bedeutet ANIMA?: * In welcher Stadt wollen Sie die Show sehen?: * 10. September, 20 Uhr Premiere ANIMA in Oldenburg, Kongresshalle 12. September, 19 Uhr ANIMA in Hannover, Swiss Life Hall Vorname, Name: * Straße, Nummer: * PLZ, Wohnort: * Telefonnummer: * E-Mail-Adresse: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 10.09.2021 | 20:00 Uhr